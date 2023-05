Prato, tornano le domeniche “dal vivo” di Musei in Scena

Prato, 6 maggio 2023 - In questo mese tornano le domeniche “dal vivo” di Musei in Scena, con le “letture teatrali” del Teatro Metropopolare in programma il 14 maggio alla Casa-Museo Leonetto Tintori e il 21 maggio al Centro di Scienze Naturali. Sono gli ultimi appuntamenti del cartellone della Rete Musei di Prato, finanziato dalla Regione Toscana con il bando per i sistemi museali 2022 e realizzato grazie all'impegno della compagnia diretta da Livia Gionfrida. I precedenti spettacoli, andati in scena tra gennaio e febbraio, hanno coinvolto oltre 300 spettatori. "Stiamo sperimentando un modo nuovo di animare e rendere viva la ricchezza multiforme dei nostri musei - le parole di Marco Morelli, direttore della Fondazione Parsec, capofila della Rete - Valorizzando una narrazione che raggiunge il pubblico attraverso la porta dell’emozione”. Raccontare, ricordare, partecipare: questa è l’idea che sta alla base del progetto, la linea di evoluzione che conduce gli spettatori dall’ascolto all’emozione, dalla comprensione alla partecipazione.

Appuntamento alla Casa Museo di Tintori

Il prossimo appuntamento, quello di domenica 14 maggio alle 15:30, vedrà protagonista una realtà storica del panorama culturale pratese, ossia la Casa Museo di Leonetto Tintori e della moglie Elena Berruti. Tintori, che è artista poliedrico e restauratore di fama internazionale, ha lasciato in dono alla città la sua casa e il parco adiacente, costellato di numerose opere scultoree e pittoriche della prima metà del ‘900. Al termine della rappresentazione teatrale è prevista una visita guidata al parco. Come di consueto, la prenotazione è obbligatoria. Per fissare, basta contattare il 3478293472 o lo 0574464016, oppure mandare una mail a [email protected] La partecipazione è gratuita, per ingresso e visita è richiesto un contributo volontario (gratuito per i soci di "Laboratorio per Affresco Tintori”).

Francesco Bocchini