Prato, un topo manda in tilt il tribunale: stop alle udienze

Prato, 22 novembre 2024 – Un topo stamani ha mandato in tilt il tribunale di Prato, edificio che più volte è finito nell’occhio di sindacati, magistrati e avvocati per le condizioni dell'edificio. La segnalazione arriva direttamente dal tribunale pratese, il presidente facente funzioni del Tribunale, Lucia Schiaretti e il procuratore Luca Tescaroli in una nota diffusa oggi, 22 novembre scrivono: “Appare doveroso segnalare che, nel corso della mattinata odierna, si è verificata l’interruzione del flusso dell’energia elettrica a causa di un corto circuito generato dall’accesso all’interno della cabina elettrica di un topo. Il gruppo elettrogeno non è risultato funzionare, sicché si è generato il blocco di tutte le attività degli uffici diretti dagli scriventi, con necessità di rinviare le udienze, con interruzione delle molteplici attività e l’impossibilità di assicurare i servizi al pubblico. Il sistema elettrico di emergenza è andato in tilt, rischiamo di perdere tutti i dati relativi alle intercettazioni e le udienze non si possono celebrare». «La situazione sanitaria è precaria le condizioni di lavoro non sono a norma e non è possibile esercitare il potere giudiziario» spiegano i due capi degli uffici giudiziari. Fuori dal palazzo sono stati portati scrivanie, sedie e armadi