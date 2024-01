Prato, controlli dei Carabinieri: due arresti per spaccio

Prato, 22 gennaio 2024 – I Carabinieri della Compagnia di Prato nell'ultimo fine settimana hanno intensificato i servizi di controllo del territorio finalizzati alla sicurezza urbana. Nel corso di questi servizi, in due distinte operazioni, sono stati arrestati due pregiudicati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella mattinata del 19 gennaio scorso, un uomo di origine campana di 54 anni, abitante a Prato, già noto agli inquirenti, è stato notato in atteggiamento sospetto nei giardini di via delle gardenie. Alla vista dei Carabinieri l'uomo ha tentato di disfarsi di un involucro contenente stupefacenti.

Insospettiti dal comportamento, i militari hanno deciso di controllare anche l'abitazione dell'uomo dove hanno rinvenuto due panetti e sei dosi già confezionate di hashish del peso complessivo di 190 gr., un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento. Il materiale è stato sequestrato. L'arresto è stato convalidato dal Tribunale di Prato e contestualmente si è applicata la misura cautelare dell'obbligo di dimora con divieto di uscita notturna dall'abitazione.

Nella mattinata del 20 gennaio scorso, un marocchino di 55 anni, abitante a Prato, con precedenti, in via Frà Bartolomeo è stato invece notato cedere un involucro a un uomo di 51 anni. L'intervento immediato dei Carabinieri ha consentito di accertare che l'involucro di cellophane conteneva 0,58 gr di cocaina. Addosso al cittadino marocchino veniva rinvenuta la somma in contanti di 45 euro, in banconote di piccolo taglio. Lo stupefacente e la somma di denaro, ritenuta provento dell'attività di spaccio, sono stati sequestrati. L'uomo di origine marocchina è stato posto ai domiciliari, presso la sua abitazione, mentre l'acquirente è stato segnalato, quale assuntore, alla locale Prefettura.