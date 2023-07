"Prato Shopping Night", tornano i negozi aperti in centro il giovedì sera

Prato, 3 luglio 2023 - Torna la "Prato Shopping Night", che prevede l'apertura serale dei negozi del centro storico nei quattro giovedì di luglio. Il via dell'iniziativa, oltre che con la partenza dei saldi, coinciderà con la pedonalizzazione del cuore della città - che durerà fino al 10 settembre - dal giovedì alla domenica dalle 18:30 fino a mezzanotte. Per i residenti e domiciliati ci sarà la possibilità in quei giorni di parcheggiare gratuitamente negli spazi blu che circondano le mura cittadine. Inoltre, per favorire l'afflusso in centro saranno aumentati anche i sistemi di mobilità elettrica che verranno dotati di una tariffa scontata del 50% nei giorni della pedonalizzazione. Queste le strade dove i titolari di permesso di sosta per residenza o domicilio potranno parcheggiare gratis: piazzale Ebensee sud, piazzale del Romito, piazza Mercato Nuovo, via Matteotti, via Pomeria, piazzale Generale Castellano, piazzale della Ciminiera, piazzale alla Conca di Santa Trinita, piazza Macelli, via Cavour, via Curtatone, via Oberdan, via IV Novembre, via Franchi, piazzale Franchi, piazza Ciardi, via G. B. Mazzoni, via Protche e via Battisti nel tratto compreso tra via Strozzi e via Franchi. Capitolo occupazione del suolo pubblico da parte delle attività economiche: è stata introdotta un'ulteriore proroga per sei mesi agli operatori ambulanti che avevano in scadenza le loro licenze.

Luglio vintage

Durante la "Prato Shopping Night" è in calendario anche un'ulteriore iniziativa, in capo ai commercianti di via Guasti e via Muzzi, dove si terrà ogni giovedì dalle 21 il "Luglio vintage". Si parte il 6 luglio con una serie di esposizioni d'auto d'epoca dei Vigili del Fuoco. Il 13 luglio invece si terrà un tributo a Francesco Nuti tra locandine e proiezioni di alcuni suoi film più famosi, mentre il 20 luglio andrà in scena l'esposizione di auto civili e dei mezzi della Polizia di Stato e dei Carabinieri. Infine, il 27 luglio spazio - grazie alla collaborazione con il Vespa Club di Montemurlo - alla mostra di vespe. In aggiunta, molti negozi delle vie protagoniste dell'iniziativa proporranno un ulteriore sconto a chi verrà vestito in tema vintage. Per il 20 luglio, dalle 16 fino a mezzanotte, c'è in programma pure un mercato straordinario organizzato in Piazza Duomo con operatori ambulanti di abbigliamento, accessori, calzature e oggettistica.

Saldi

In concomitanza con l'inizio dell'edizione 2023 della "Prato Shopping Night", è previsto anche il via ai saldi nei negozi cittadini, che resteranno validi per 60 giorni. Comincia quindi la caccia all'occasione, ma attenzione, perché le associazioni di categoria, così come quelle dei consumatori, mettono in guardia: diffidare di sconti troppo accentuati e far sempre caso all'etichetta per valutare sia il prezzo di partenza che quello in saldo.