Prato, sequestrate 115 cassette di ortaggi ai venditori abusivi cinesi

Ortaggi sequestrati

Prato, 10 marzo 2023 – Un nuovo intervento della Polizia Municipale è avvenuto a Prato, in via Pistoiese, che ha portato a un maxi sequestro di ortaggi e a uno smantellamento di una sorta di mercatino abusivo. Nella zona infatti, anche gli anni scorsi, alcuni produttori agricoli cinesi molto spesso improvvisano mercatini di ortaggi in violazione della vigente normativa, emessa proprio per evitare che si verifichino episodi simili.



Ieri mattina, giovedì 9 marzo, gli agenti del reparto territoriale centro della Polizia municipale sono intervenuti in via Pistoiese per i consueti controlli della zona. Gli agentisi sono trovati di fronte ad una distesa di cassette di legno e plastica con all'interno verdure di ogni genere e di provenienza sconosciuta. C’erano due donne di nazionalità cinese che erano intente a vendere la merce, che però ai controlli degli agenti non sono risultate titolari di alcuna autorizzazione alla vendita. La zona è sempre tenuta sotto controllo, proprio perché anche in altri casi sono stati scoperti venditori abusivi di ortaggi. Alimenti che sono risultati prodotti con sementi provenienti illegalmente dalla Cina. Tra questi cetrioli, lattughe, cavolfiori, cipolle, venduti poi al dettaglio su strada.



I cittadini devono poter acquistare alimenti sani e sicuri e l’attività della Polizia Municipale sul territorio intende tutelare anche questo diritto, difendendo da una parte i consumatori e tutelando allo stesso tempo i produttori onesti. Molto spesso questi ortaggi provengono da campi coltivati con sementi non certificate provenienti dalla Cina con caratteristiche genetiche non conosciute. Il particolare grave è che molte sementi, come risultato da vari controlli nel corso degli anni, sono state introdotte nel territorio toscano direttamente dai cittadini cinesi in occasione dei loro viaggi in patria all'interno di bagagli personali, eludendo così i controlli doganali. Resta alto dunque su tutto il territorio comunale livello di attenzione nei confronti delle contraffazioni alimentari, a difesa delle produzioni italiane d'eccellenza.



Le due donne sono state portate al comando di Piazza Macelli dove è risultato che entrambe erano già conosciute alla Polizia Municipale di Prato perchè già sanzionate per la medesima attività negli scorsi mesi. Alle due commercianti abusive, oltre ai verbali amministrativi, è stato notificato anche un ordine di allontanamento dall'area di via Pistoiese; tutta la merce, consistente in 115 cassette di verdura, è stata sequestrata per impedirne il commercio.