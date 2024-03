Prato scrive la Costituzione in simboli: "Ora tutti potranno leggerla"

La Costituzione si rende davvero accessibile a tutte e a tutti, dando piena attuazione ai suoi principi. A compiere questa operazione, che rimuove "gli ostacoli" e garantisce una scuola "aperta a tutti", è una particolare versione della Carta tradotta, per la prima volta in Italia, secondo i canoni della Comunicazione aumentativa alternativa. Consentirà lo studio nelle scuole, sia da parte di studentesse e studenti con bisogni educativi speciali (come disabilità cognitive, autismo, sordità), sia da parte di persone non italofone, nonché di piccolissime e piccolissimi che frequentano la scuola dell’infanzia, ancora non in grado di leggere. Il volume presentato in Regione è stato realizzato dal Centro territoriale di supporto di Prato e dall’Istituto Comprensivo Gandhi, guidato dal dirigente Mario Battiato.

"Questo lavoro è motivo di orgoglio per tutte e tutti i toscani. Dalla nostra terra, arriva un messaggio concreto di inclusione, uguaglianza, democrazia. Questa risorsa didattica renderà più forte la diffusione dell’educazione civica e l’attaccamento delle giovani generazioni ai valori costituzionali", il commento del presidente della Regione Eugenio Giani.

Per tradurre il linguaggio tecnico-giuridico costituzionale, è entrato in campo il vocabolario della Comunicazione aumentativa alternativa, composto da immagini che fanno riferimento a parole di uso quotidiano, legate all’ambiente familiare e scolastico. La traduzione ha richiesto da una parte la semplificazione delle frasi del testo costituzionale, mantenendone però significato specifico, e dall’altra l’adattamento dei significanti iconici ai contenuti da veicolare, talvolta inventando significanti iconici mai utilizzati prima. Il volume è frutto di un lavoro approfondito, che ha comportato l’impegno di docenti e il ricorso a specifiche professionalità.

"Fino ad oggi chi non aveva accesso alla lingua alfabetica, non aveva accesso nemmeno alla Costituzione - dice il dirigente -, invece con questa taduzione iconica tutti potranno comprenderla".