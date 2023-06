Prato, scippi, aggressioni e liti con il machete, un'estate che non comincia bene

Leonardo Biagiotti

Si fa presto a dire che accade in tutte le città. Quando succede a casa propria, magari ripetutamente come in questi giorni, fa male lo stesso. L’estate non è cominciata bene fra scippi, aggressioni e liti a colpi di machete a due passi dal centro. Di chi è la colpa? Bella domanda, considerando che da anni centrodestra e centrosinistra chiedono al governo, di centrodestra e di centrosinistra, di non considerare Prato una città qualunque da 200mila abitanti ma una realtà ipercomplessa che richiede una considerazione di pari grado. E invece si procede per tabelle ministeriali stando più dietro alla burocrazia che ai problemi reali. Ma è così normale che si tiri fuori il machete in strada? Se lo è, giusto non abituarsi e chiedere soluzioni.