Prato, ritorno in grande 10-0 al Real Frabrica

Giornata positiva per le pratesi dei campionati nazionali di calcio a cinque. Entrambe tornano al successo, il Prato Calcio a 5 in particolare interrompendo la lunga serie negativa. I biancazzurri hanno vinto per ben 10-0 contro il malcapitato Real Fabrica. Al Pala Kobilica fila finalmente tutto alla perfezione e dopo sei sconfitte consecutive la squadra allenata da Andrea Bearzi ritrova i tre punti. A firmare il successo sono stati Beluco e Del Greco, autori entrambi di una tripletta, Sosa (doppietta per lui), Marangon ed anche il portiere Lo Conte. Ecco la formazione: Lo Conte, Sosa, Fazzini, Pusceddu, Del Greco, Cellini, Raimondi, Beluco, Tempesti, Marangon, Martini e Giannattasio. Grazie al successo sul Real Fabrica, il Prato Calcio a 5 sale a quota 6 punti nella classifica del girone B della serie A2 maschile. Sabato 30 dicembre i biancazzurri scenderanno ancora al Pala Kobilica per il recupero del match con la History Roma. In serie B girone C maschile vince l’Italgronda Futsal Prato. La squadra allenata da Massimo Zudetich ha battuto al Pala Keynes il Bagnolo Calcio a 5 per 5-4 con doppietta del brasiliano Pires e gol di El Gallaf, Di Maso e Votano. Pratesi secondi a -3 da Pontedera.