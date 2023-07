Prato: risultava irreperibile da più di 10 anni, ma grazie a un incidente è stato ‘ritrovato’

Prato, 24 luglio 2023 – Ha perso il controllo della propria auto, ha danneggiato tre auto ed è fuggito. Ma grazie al cellulare rimasto acceso all’interno dell’abitacolo la Polizia è potuta risalire all’autore dell’incidente. Per gli agenti, la sorpresa è stata grande quando hanno visto che l’uomo, un cinquantenne cinese, risultava irreperibile dal 2012 all’anagrafe italiana.

Tutto è iniziato la sera di giovedì scorso, quando in via Fondaccio a Prato è avvenuto l’incidente. L’uomo, per ragioni imprecisate, avrebbe perso il controllo del mezzo. Ed è fuggito, lasciando la macchina nel mezzo di strada.

Ma, appunto, lo smartphone ha ‘parlato’. Ed ha consentito agli agenti di risalire all’uomo, che è stato multato per oltre mille euro. Era alla guida di un’auto già sottoposta a fermo amministrativo per pendenze fiscali di migliaia di euro.