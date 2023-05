Prato, rispetto dell'ambiente: studenti del Datini a lezione con la Polizia provinciale

Prato, 8 maggio 2023 - La Polizia provinciale sale in cattedra per insegnare la tutela dell’ambiente. Mattinata particolare, quella odierna, per i ragazzi di due classi seconde dell’indirizzo Tecnico Agrario dell’Istituto Francesco Datini, che hanno assistito a una lezione tenuta del comandante Michele Pellegrini e dal vice comandante Leonetto Trinci. I due professori d'eccezione hanno trattato il tema dei rifiuti, approfondendo la prevenzione di reati come l'abbandono o la loro gestione illegale. Agli alunni, molti dei quali iscritti all’indirizzo “Gestione dell’ambiente e del territorio”, sono state mostrate anche alcune foto degli interventi effettuati dalla Polizia Provinciale sul territorio. La lezione fa parte di una serie di incontri dedicati all’educazione civica, che al Datini viene declinata da ogni professore secondo argomenti legati alla propria materia.

"Riteniamo molto utile tenere queste mini lezioni perché l’insegnamento della corretta fruizione e del rispetto dell’ambiente deve partire fin dagli anni dalla scuola - spiega il comandante Pellegrini - Vogliamo far capire ai ragazzi e alle ragazze l’importanza della tutela ambientale non solo dal punto di vista della tutela del paesaggio, ma anche dal punto di vista della sicurezza dei cittadini. Bruciare rifiuti o abbandonarli, ad esempio, crea inquinamento, che danneggia in modo diretto la salute delle persone". Anche il presidente della Provincia, Simone Calamai, dice la sua sull’iniziativa. “Una delle funzioni più importanti della Provincia di Prato è quella della tutela ambientale. Sappiamo quanto i giovani siano sensibili a questi temi ed è importante comunicare l’attività che la Polizia Provinciale svolge ogni giorno. L’informazione e la consapevolezza ci possono aiutare a difendere in modo più efficace l’ambiente e tutelare così la salute di tutti".

Francesco Bocchini