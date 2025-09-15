Prato rimontato e sconfitto all’ultimo minuto

Camaiore 2 Prato 1

Camaiore (3-4-1-2): Di Biagio; Casani, Accorsini, Belli; Tavernini, Bigica, Grilli, Luciani (dal 72’ Bartelloni); Bongiorni (dal 77’ Camaiani); Bifini (dal 86’ Kthella), Magazzu (dal 67’ Raineri). A disposizione Di Cicco, Rolla, Bertellotti, Giusti, Di Natale. All. Cristiani.

Prato (4-3-1-2): Fantoni; Berizzi, Risaliti, Drapelli, Zanon (dall’83’ Boccardi); Limberti, Atzeni (dall’86’ Cela), Lattarulo; Greselin (dal 74’ Verde); Gioè, Mencagli (dal 54’ Rinaldini). A disposizione Furghieri, Iacoponi, Di Paola, Corsa, Galliani. All. Venturi.

Arbitro: Lorenzo Moretti della sezione di Cesena, coadiuvato dagli assistenti Lauri di Modena e Soverini di Bologna.

Marcatori: Lattarulo al 66’, Bifini all’84’, Kthella al 91’.

Note: Ammoniti Magazzu e Accorsini. Recupero 1’ pt, 6’ st.

PEGGIOR inizio di campionato non ci poteva essere per il Prato, che contro il Camaiore incappa nel secondo stop consecutivo, subendo una clamorosa rimonta nel finale. Allo stadio Buon Riposo di Seravezza, i biancazzurri cadono nonostante il vantaggio di Lattarulo a metà ripresa. I locali infatti ribaltano la situazione nel giro di sette minuti: prima Bifini pareggia, poi Kthella firma il definitivo 2-1 al 91’.

Venendo alla cronaca, l’inizio è estremamente combattuto. Il Camaiore è aggressivo e infatti le prime due conclusioni dell’incontro sono dei locali, con Bifini e Grilli che non inquadrano lo specchio. Con il passare dei minuti il Prato sale di colpi: Limberti ci prova due volte, ma in entrambi i casi la mira non è precisa. Stesso destino per il seguente tentativo da posizione invitante di Lattarulo. Gli ospiti si fanno preferire in questa fase di gara, con Di Biagio chiamato in causa da Gioè prima e da Lattarulo poi. La truppa di mister Cristiani non resta a guardare e stavolta è Fantoni che deve intervenire per negare la gioia del gol a Bongiorni. L’ultima emozione della frazione d’apertura è dovuta a un tiro a lato di Tavernini.

In avvio di ripresa, subito una mischia pericolosa nell’area del Camaiore. Venturi cambia modulo al 54’, schierando un altro trequartista come Rinaldini e togliendo una punta come Mencagli. Due minuti dopo sono fortunati i lanieri, quando Bifini - sul cross di Bongiorni - si gira e colpisce il palo esterno, a Fantoni battuto. L’estremo difensore del Prato è invece fondamentale al 61’, deviando la punizione dal limite di Grilli sul palo. Il doppio rischio risveglia i biancazzurri, che al 66’ sbloccano finalmente il punteggio: Greselin mette in mezzo per l’accorrente Lattarulo, il cui sinistro non dà scampo a Di Biagio. Il portiere del Camaiore si salva successivamente su Gioè. Risaliti e compagni sembrano in controllo e invece incassano il pari all’84’, quando Bifini segna sugli sviluppi di un corner. Il Prato sbanda paurosamente là dietro e serve un miracolo di Fantoni su Kthella per evitare il 2-1. Ma il sorpasso dei versiliesi è solo rimandato al 91’, con Kthella che stavolta gonfia la rete.

Francesco Bocchini