Prato, rapinatrici sedicenni aggrediscono la dipendente di un negozio di abbigliamento

Prato, 5 aprile 2024 – Due ragazze sono state denunciate dalla polizia con l’accusa di aver rapinato un negozio di abbigliamento. Intorno alle 16:30 di giovedì 4 aprile, alla centrale operativa della questura di Prato è arrivata la chiamata di una dipendente di un negozio di via Felice Cavallotti, nel centro storico, che era stata vittima di un furto con conseguente aggressione da parte di due ragazze, posta in essere per guadagnarsi la fuga, spiegano gli investigatori in una nota. La vittima ha riferito agli agenti che una delle ragazze, simulando l'intenzione di acquistare capi di abbigliamento, era entrata nei camerini e aveva indossato gli oggetti, poi divenuti compendio del furto.

Quindi, dopo che una ragazza si era cambiata, la coppia di giovani era uscita dal negozio, noncurante degli inviti della dipendente a fermarsi; nel contesto, le due, per guadagnarsi l'uscita, avevano strattonato la donna buttandola a terra e procurandole lievi lesioni. Gli agenti, in poco tempo, hanno rintracciato le ragazze, entrambe 16enni, in piazza Santa Maria delle Carceri. Una di loro, spiegano sempre gli investigatori, indossava ancora uno dei capi di abbigliamento rubati nel negozio ed a cui era ancora apposta la placca antitaccheggio. Le due sono state accompagnate in questura dove sono state denunciate in stato di libertà per rapina in concorso ed infine affidate ai propri genitori, chiamati dalla volante.