Prato raccontata attraverso le fotografie

Oggi è l’ultimo giorno utile per partecipare al contest fotografico "Prato per me", lanciato dal Comune. Lo scopo è raccogliere materiale fotografico utile al riconoscimento degli aspetti territoriali considerati identitari da chi abita e vive la città. Un modo per contribuire alla redazione del Piano Strutturale. Gli elementi che rappresentano l’identità di un territorio possono essere rappresentati sia da elementi positivi che di criticità. Insomma, non esistono scatti sbagliati. Tutti possono partecipare, senza limiti di età e residenza. Oggi è l’ultimo giorno per inviare la propria foto a [email protected] Le foto saranno sottoposte alla valutazione da parte di una giuria tecnica qualificata e quelle che risulteranno vincitrici verranno esposte al Centro Pecci.