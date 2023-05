Prato, presto in commissione la battaglia contro il cibo sintetico

Prato, 3 maggio 2023 - Coldiretti contro il cibo sintetico. Una battaglia questa che sarà abbracciata anche dal comune di Prato, visto che l'argomento sarà presto trattato in commissione consiliare. A garantirlo sono stati gli assessori Valerio Barberis e Benedetta Squittieri in occasione della firma della petizione con la quale si chiede al Governo di accelerare il passo riguardo all’approvazione della proposta del disegno di legge che, basandosi sul principio di precauzione per tutelare la salute dei cittadini, prevede il divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici. Coldiretti ha raccolto solo in Toscana 35 mila firme e incassato il sostegno di più di 100 amministrazioni locali. Con loro c’è l’84% degli italiani che sono contrari al cibo sintetico secondo il Censis. Per quanto concerne la petizione, essa può essere sottoscritta presso le sedi di Coldiretti presenti sul territorio e in occasione delle tante iniziative organizzate.

L'intervento di Landini

"Ringrazio gli assessori Barberis e Squittieri per la loro adesione e per l’impegno nel portare in discussione in commissione il nostro documento prima di approdare in consiglio comunale dove auspichiamo ci sia una ampia condivisione - le parole di Andrea Landini, presidente di Coldiretti Prato – Questa non è una crociata di bandiera ma per tutelare la salute dei nostri concittadini. Il cibo artificiale spezza il rapporto tra natura, uomo ed alimentazione e rappresenta una minaccia per i territori e per la società. Non è vero che è sicuro, ad oggi non c’è nulla che lo provi, e non è vero che è sostenibile e pulito, così come non è vero che sarà per tutti. La carne è prodotta partendo da cellule animale che vengono accresciute all’interno di fiero fetale utilizzando ormoni che sono vietati in Europa. Non c’è alcuno studio sugli effetti sulla salute umana sul medio periodo ma solo rischi con la Fao che ha evidenziato almeno 53 criticità: dall’insorgere di tumori alle allergie. Quello che chiediamo, sulla base del principio di precauzione, è di fare prima gli studi e nel frattempo non consentire il consumo".