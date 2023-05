Prato più verde Nuovi giardini e dibattiti

"Si passa dalla teoria alla pratica. Qualcuno era scettico e sorrideva quando parlavamo di forestazione, ora invece basta affacciarsi in alcuni punti della città, come il Centro Pecci, per vedere che la svolta green è diventata realtà". Il sindaco Matteo Biffoni annuncia così la rassegna "Prato Forest City Week", la quattro giorni dedicata alle azioni di forestazione urbana in città. Si parte da martedì prossimo, 23 maggio, quando dalle 14.30 alle 18.30 ci sarà la conferenza "Patrimonio naturale e salute", giornata di riflessioni sul rapporto tra ecosistema e salute, dedicata alla memoria del compianto vicesindaco Luigi Biancalani. Il giorno dopo ci si sposterà a Palazzo Pretorio, dove dalle 14.30 alle 18.30 ci sarà il dibattito "La rivoluzione del dato" bastato sull’analisi delle informazioni sulla forestazione. E quindi reale abbattimento dell’inquinamento e percorso per giungere alla neutralità climatica. Il 25 maggio la settimana della forestazione si sposterà al mercato coperto di via Giordano. Dalle 10 si terrà la conferenza alla presenza di Kathleen McCarron di European Urban Initiative, dalle 15 i laboratori per bambini e dalle 19 la festa con cibo, musica e danza: in consolle i dj Francesco Farfa e David Brilli. L’idea dei promotori è quella di fare vedere la versatilità del mercato coperto e le sue future potenzialità.

Infine le iniziative di venerdì 26 maggio. Previsto un tour in bus per vedere dal vivo alcuni esempi di forestazione. Si transiterà dal mercato coperto di via Giordano, poi da via Pistoiese, via Nenni, via Rimini e si scenderà al Pecci. Qui ci sarà l’inaugurazione della forestazione realizzata nell’ambito del progetto "Another Declassata".

"Questa quattro giorni sarà un momento di riflessione complessiva per la città di Prato sul tema di Forest City – spiega l’assessore Valerio Barberis –. Abbiamo messo a dimora oltre duemila alberi, abbiamo coinvolto decine di associazioni e imprese che hanno donato alberi o sponsorizzato le piantumazioni. Ora è il momento di fare un bilancio dei risultati raggiunti e di come andare a implementare ulteriormente il patrimonio arboreo della città".

"Un percorso ormai tracciato – aggiunge il sindaco Biffoni –, dal quale non si torna più indietro". Oltre a conferenze e dibattiti, durante il mese di maggio ci saranno anche inaugurazioni di specifiche forestazioni urbane. Oltre a quella del Pecci, la prima ci sarà domani alle 17 in via Merini finanziata da Estra. Venerdì in piazza Europa sarà il momento del taglio del nastro dell’intervento finanziato dal Rotary Club Prato e dal Rotary Club Prato Filippo Lippi. Lunedì 22 inaugurazione in via del Purgatorio (finanziata dalla Rifinizione Penny), e in tutto maggio ci sarà la piantumazione di 60 alberi donati dai cittadini nell’ambito del progetto "Dona un albero".

