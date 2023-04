Prato piange padre Flavio Era l’anima dei Cappuccini

Si svolgeranno oggi alle 16 nella chiesa di via Diaz i funerali di padre Flavio, anima della comunità che gravita attorno ai padri Cappuccini di Prato. Deceduto in seguito a una malattia, padre Flavio, al secolo Ugo Evangelisti, aveva compiuto 81 anni mercoledì scorso, era nato a Case Evangelisti, vicino Granaglione, nel Bolognese, e operava in città da fine anni Settanta.

La promozione della Gioventù francescana fu il suo iniziale impegno, prima di affiancarle il sostegno della missione che i cappuccini della Toscana avevano fondato a Mlali, nel cuore della Tanzania. Nel 2002 padre Flavio fu la colonna dell’operazione "Passo dopo passo" che il Rotary club Prato organizzò a sostegno dell’ospedale pediatrico ortopedico attivo presso la missione di Mlali, grazie a medici e paramedici volontari italiani. Ad oggi circa 150 interventi all’anno restituiscono la capacità di camminare a bimbi arrivati a Mlali da vari paesi del centro Africa.

I piccoli pazienti sono in genere accompagnati dai genitori e dai fratellini: intere famiglie che giungono dopo impervi percorsi affrontati spesso a piedi o con mezzi di fortuna.

Al seguito di padre Flavio il pediatra Cesare Carbone e il cardiologo Giorgio Galanti individuarono strumentazioni mediche e chirurgiche e tutori ortopedici di cui l’ospedale aveva bisogno e che il Rotary donò grazie ai fondi raccolti col libro "Passo dopo passo" in cui si raccontava Mlali attraverso le splendide foto di Mario Marchi e i testi di Piero Ceccatelli.

I fondi raccolti superarono il previsto e il Rotary allora decise di donare anche strutture per la raccolta delle acque e un modernissimo trattore alla missione in Tanzania. Padre Flavio è rimasto punto di riferimento dei Cappuccini, anche dopo la chiusura del convento, ordinata alcuni anni fa, a conferma del suo legame con la città, testimoniato ieri dalle numerose visite di fedeli alla salma, esposta in chiesa per l’ultimo saluto. Il presidente del Rotary club Giuseppe Gori, a nome di tutti i soci, partecipa al cordoglio nel ricordo della collaborazione con padre Flavio nel sostegno a chi sta soffrendo.