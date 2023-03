Prato piange Massimo Carlesi Una vita di impegno per la città

Ci sono persone su cui si può contare, per serietà, onestà, capacità di portare a termine le cose. Massimo Carlesi era una di queste. Un uomo perbene, un protagonista della vita politica cittadina degli ultimi trent’anni, sempre impegnato nel mondo delle associazioni e del volontariato. Se n’andato ieri mattina nella sua casa e accanto alla sua famiglia dopo una lunga malattia. Aveva 67 anni. Da stamani alle 10 ci sarà la camera ardente in palazzo comunale, alle 15 la commemorazione funebre. Domani mattina la salma sarà esposta nella parrocchia di San Pietro in Grignano dove alle 15 saranno celebrati i funerali. Carlesi lascia un grande vuoto nella vita politica e civile della città. Ha fatto tanto. E’ stato presidente della circoscrizione Sud dal 1995 al 1999, consigliere comunale Ds da giugno 1999 al 2001. Il primo incarico da assessore nella seconda giunta di Fabrizio Mattei, maggio 2001, dopo le dimissioni di Andrea Lulli e Beatrice Magnolfi, eletti in Parlamento. Per lui due deleghe strategiche e non semplici: mobilità e personale. Fu in quegli anni che si impegnò con la consueta tenacia nel progetto delle Lam, le linee urbane ad alta mobilità che ancora attraversano la città. Fu sempre lui il primo...