"Prato per me" Il contest di foto sulla città futura

Sono ancora aperte le iscrizioni per il contest fotografico "Prato per me", organizzato dal Comune in collaborazione con l’Urban Center e Avventura Urbana, nell’ambito del processo partecipativo "Prato immagina. La città progetta il suo futuro", che accompagna la redazione del Piano strutturale. Il contest intende raccogliere materiale fotografico utile al riconoscimento degli aspetti territoriali considerati identitari per gli abitanti, che possa così contribuire alla redazione del Piano strutturale. Le foto dovranno essere inedite e tre al massimo. La partecipazione è gratuita: fino alle 23.59 del 15 maggio. Ciascuna foto dovrà essere inviata in jpeg all’indirizzo [email protected] e accompagnata da un testo di massimo due pagine.