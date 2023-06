Prato per la vita più forte del maltempo

Prato, 2 giugno 2023 – Nonostante il violento temporale che ha flagellato la città sul calare della sera, anche se a ranghi ridotti, mercoledì è partita la tappa di Vergaio di Prato per la vita, organizzata dal GS Le Lumache in trasferta da Mezzana. La pioggia non ha fatto perdere d'animo la maggior parte dei partecipanti, qualcuno anche armato d'ombrello, che hanno voluto essere comunque presenti. Simpatica gag da parte degli "spingitori" dei ragazzi disabili sulle carrozzine, che però non hanno voluto esporli alle intemperie e hanno simulato la spinta del furgoncino.

Il prossimo appuntamento di questo circuito benefico è previsto presso il circolo Arci Grassi a Narnali organizzazione a cura della locale Podistica. Ricordiamo partenza libera dalle 19.30 in poi, il cui ricavato sarà devoluto alla San Vincenzo dei Paoli ed alla Fondazione AMI. Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso.