"Prato per la vita": il calendario

In collaborazione con le società podistiche sul territorio la Uisp di Prato organizza il tradizionale circuito podistico itinerante "Prato per la vita" che ogni settimana cambia il luogo di partenza. La formula, che ha mietuto grande successo negli anni passati, si ripropone con iscrizione a 2 euro, che una volta sottratte le spese organizzative, sarà devoluto alla San Vincenzo dei Paoli per dare aiuto economico alle persone bisognose e alla Fondazione Ami che opera per facilitare l’accesso alle strutture ospedaliere. Percorso di 89 chilometri

e mini camminata di 45.

Il prossimo appuntamento

è in programma per oggi al circolo Rodolfo Boschi di Santa Maria a Colonica, sempre con partenza libera dalle 19.30 alle 21. I successivi appuntamenti della manifestazione sono previsti in particolare per:

11 maggio Black Out Iolo; 18 maggio Mezzana; 23 maggio Borgonuovo; 25 maggio Seano; 1° giugno Vergaio; 6 giugno Narnali; 13 giugno Kepos; 15 giugno Figline.

Il servizio fotografico legato

all’appuntamento "Prato per la vita" è a cura della Ets Regalami un sorriso.