Prato, Palazzo Pretorio festeggia il suo compleanno con cinque giorni di eventi

Prato, 8 aprile 2023 - Il Museo di Palazzo Pretorio celebra il nono anniversario dalla riapertura con una serie di eventi aperti a tutti, per condividere questo importante traguardo con la comunità. Previste attività per le famiglie e i bimbi, ingressi gratuiti, concerti e incontri. Attività per le famiglie e i bimbi, ingressi gratuiti, concerti e iniziative culturali: il 12 aprile il Museo di Palazzo Pretorio celebra il nono anniversario dalla riapertura, e come da tradizione festeggerà con una serie di eventi aperti a tutti, fino al 16 aprile, per condividere l’importante traguardo con la comunità. Primo appuntamento il 12 aprile: il Museo di Palazzo Pretorio festeggia con il biglietto gratuito per l’accesso. Un’occasione unica per ammirare le opere di Bernardo Daddi, Giovanni da Milano, Donatello, Filippo e Filippino Lippi, le grandi pale d'altare dipinte da Bilivert e Balassi, la gipsoteca di Lorenzo Bartolini, fino alle opere di Yves Klein e Michelangelo Pistoletto. Sarà possibile visitare anche la mostra temporanea “Gli amici pittori di Cesare Guasti nelle collezioni comunali”, prorogata fino al 25 aprile. La giornata è dedicata anche ai bimbi e agli studenti: Palazzo Pretorio estende il suo invito alle scuole di ogni ordine e grado, per partecipare ad attività e visite guidate all’interno del Museo, e nel pomeriggio ha in programma laboratori gratuiti per famiglie con bimbi dai 3 agli 11 anni, per imparare e giocare con l’arte divertendosi. Sempre il 12 aprile, la festa si sposta di poche decine di metri presso Palazzo Martini, il Palazzo della Musica, dove alle ore 21, grazie alla preziosa collaborazione con la Camerata Strumentale “Città di Prato” e con la Scuola di Musica “G. Verdi”, la Magical Mystery Orchestra si esibirà in concerto: la formazione di circa trenta allievi, sotto la guida del professor Riccardo Galardini, proporrà un repertorio di famosi brani pop sinfonici dei Beatles, con arrangiamenti fedeli ed altri originali, di cui alcuni scritti dagli allievi stessi. Gli eventi continuano anche nei giorni successivi. Sabato 15 aprile (alle ore 17), Marco Ciatti, membro dell’Accademia dei Lincei, presenterà il catalogo della mostra “Gli amici pittori di Cesare Guasti nelle collezioni comunali”, curato da Lia Brunori, Claudio Cerretelli e Rita Iacopino. Allestita in occasione del bicentenario dalla nascita di Cesare Guasti, la mostra - attraverso quarantacinque opere tra quadri e disegni, di artisti tra cui spiccano Antonio Marini, Luigi Mussini e Alessandro Franchi - ricorda i legami di amicizia tra l’illustre intellettuale pratese e alcuni artisti del suo tempo, e racconta in dettaglio il fervido clima culturale della Prato ottocentesca. Infine, gli appuntamenti per il nono compleanno del Museo di Palazzo Pretorio si concludono domenica 16 aprile al Museo di Palazzo Pretorio (ore 16) con un’iniziativa nata ancora una volta dal sostegno della Camera Strumentale “Città di Prato” e della Scuola di Musica “G. Verdi” di Prato, con un concerto dell’Ensemble “Biagio Pesciolini”, diretto dalla professoressa Mya Fracassini, che eseguirà una raccolta di canti del repertorio madrigalistico, che spaziano dal primo Cinquecento agli inizi del Seicento. Questo il commento di Simone Mangani, Assessore alla Cultura del Comune di Prato: “Invitiamo tutti i cittadini a festeggiare il Museo Civico e a tornare a Palazzo Pretorio. La collezione permanente si è arricchita di opere straordinarie come quelle di Klein e Pistoletto, frutto della donazione Palli, e la mostra dedicata a Cesare Guasti è un'occasione per scoprire opere solitamente custodite nei depositi”. Per tutte le informazioni dettagliate sugli eventi e le modalità di partecipazione è possibile consultare il sito del Museo di Palazzo Pretorio, al link https://www.palazzopretorio.prato.it/it/. Maurizio Costanzo