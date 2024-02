Prato, obbligo vincere. In casa con il Derthona

Dopo un week end di sosta torna in campo la Pallamano Prato, che a seguito della vittoria nel derby di Follonica è salita al secondo posto della classifica del campionato di serie A Bronze girone B in compagnia della stessa squadra maremmana e del Modena. E oggi gli uomini allenati da Massimo Dio Vita hanno la possibilità di consolidare la propria posizione, dal momento che al Pala Kobilica riceveranno la visita del Derthona, penultima forza del torneo. Il match avrà inizio alle ore 21. Questa è la graduatoria prima della quarta di ritorno: Bologna United 18 punti; Pallamano Prato, Follonica e Modena 12; Tavarnelle 9; Modula Casalgrande 7; Derthona 6; Marconi Jumpers 4. In campo femminile, oggi si gioca invece l’ultima giornata della prima fase del campionato di serie A2 girone C. In palio c’è ancora il primo posto, diviso attualmente fra Gruppo AF Tushe Prato e Chiaravalle, appaiate a quota 15 punti, con le marchigiane però avvantaggiate nel computo degli scontri diretti. Le pratesi allenate da Valentina Megli al Pala Keynes (ore 17) affronteranno il Conversano, mentre il Chiaravalle se la vedrà con il Camerano. Ovvio l’obbligo di vittoria, sperando in un passo falso delle concorrenti dirette.

M.M.