Prato, nuova allerta arancione: arriva l’alert del sindaco

Prato, 9 novembre 2023 – I cittadini di Prato hanno ricevuto oggi, 9 novembre, il messaggio registrato del sindaco Mattteo Biffoni con le indicazioni sugli orari e i comportamenti da tenere durante l’allerta arancione, che scatta alle 16.

Peccato però che la data fosse sbagliata, per cui è partita una seconda telefonata in cui Biffoni si scusa per l’errore e ripete il messaggio con le indicazioni corrette.

Si ricorda che per Prato è stata emessa una nuova ordinanza che prevede, in via precauzionale, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado (compresi nidi, centri bambini e famiglie, spazi gioco, e coì via) dalle 15 di giovedì 9 alle 24 di venerdì 10 novembre. Sono previste ulteriori chiusure, in particolare cimiteri comunali, impianti sportivi all'aperto e area gioco Gioca Giò chiusi dalle 16 di giovedì 9 novembre alle 24 di venerdì (cimitero di Chiesanuova già chiuso fino al 12); biblioteche, scuola di musica Verdi, Officina Giovani, mercati settimanali e a filiera corta chiusi dalle 15 di giovedì 9 alle 24 di venerdì 10 novembre; musei chiusi dalle 15 di giovedì 9 alle 17 di venerdì 10 novembre. Saranno infine rinviati gli spettacoli dal vivo presso teatri, club, sale concerti e discoteche dalle 15 di giovedì 9 alle 17 di venerdì 10 novembre.