Prato Nord- Maliseti Seano. È la sfida più interessante

Prima e Seconda Categoria, nuova interessante giornata. Cominciamo dalla Prima, girone D: lo Jolo, a nove lunghezze dalla vetta occupata dal Settimello, vuole ridurre le distanze: espugnare il campo della Gallianese dovrà essere il primo passo per cercare di arrivare all’obiettivo. Doppio scontro poi sull’asse Prato – Piana pistoiese: Casale e CSL Prato Social Club cercheranno punti-salvezza in trasferta rispettivamente contro AM Aglianese ed Atletico Casini Spedalino. Da seguire con attenzione anche Prato Nord–Maliseti Seano, che propone due squadre in cerca di rilancio.

Scendendo in Seconda Categoria, girone C, la Pietà prima della classe ha l’occasione di allungare: il San Niccolò secondo a -1 sarà impegnato in un difficile confronto contro la Virtus Montale terza forza del raggruppamento e regolando al Faggi un’Olimpia Quarrata in cerca di punti-salvezza si aprirebbero scenari interessanti, per i ragazzi di Trupia. Ma anche la Galcianese, terza a pari merito con Montale e Montagna Pistoiese, può riavvicinarsi al vertice: sarà però un obbligo vincere in casa lo scontro diretto con la Montagna. Anche perché, in caso contrario, il Montemurlo potrebbe approfittarne per mettere la freccia: mister Ermini sfida in trasferta quel Pistoia Nord che guidò alla vittoria del campionato di Terza Categoria ed una eventuale vittoria rimescolerebbe le carte ai piani alti della graduatoria. Ma anche il Chiesanuova vuole rilanciarsi, ricevendo una Valbisenzio obbligata a tornare a Vaiano con i tre punti (o con un risultato positivo) per non perdere terreno nella lotta-salvezza. In zona retrocessione, il Mezzana aspetta il Tavola immaginando il sorpasso, mentre il Vernio fanalino di coda sfiderà il Montalbano Cecina.

E si chiude con il girone F, dove il Poggio a Caiano vuol continuare a mantenere il comando: la banda Marchetti dovrà violare il terreno di gioco dell’Atletica Castello. La Virtus Comeana gioca sul campo de La Lanterna per restare in orbita playoff, mentre San Giusto – Polisportiva Naldi rappresenta l’unico confronto intraprovinciale del turno. E La Querce accoglierà il Real Peretola per il "progetto salvezza".