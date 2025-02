Prato, non puoi sbagliare. Ma il San Marino è ostico

Vietato sbagliare per il Prato, che domenica (calcio d’avvio alle 14.30) sfida sul campo amico del Lungobisenzio il San Marino, 15esima forza del campionato con 23 punti. Dopo il ko nel derby con la Pistoiese, i lanieri - in occasione della 25° giornata del girone D di serie D - hanno la chance di rialzare immediatamente la testa contro un avversario che naviga nelle zone basse della classifica, ma che di conseguenza si presenterà in via Firenze affamato di punti. Anche perché, nello scorso turno, la truppa allenata da Oberdam Biagioni (che a novembre ha preso il posto dell’esonerato Emmanuel Cascione) ha ceduto il passo in casa al Progresso, perdendo 1-0. Un ko pesante per i biancazzurri, criticati a fine partita dal proprio tecnico ("è mancata quella cattiveria che invece hanno messo in campo i nostri avversari"). E’ lecito quindi aspettarsi una reazione contro il Prato, che all’andata ha festeggiato il colpo esterno per 3-0, grazie ai sigilli di Giusti, Remedi e Barbuti. Quella è stata la prima affermazione dei lanieri con Marco Mariotti in panchina. Dando uno sguardo alle statistiche del San Marino, balza subito all’occhio il numero dei gol incassati: 36, il che rende la difesa di Pasa e compagni la terza peggiore del girone D. Le cose non vanno meglio in attacco, alla luce delle sole 21 reti firmate (anche in questo caso, terzo peggior dato del raggruppamento). Il miglior marcatore dei prossimi avversari del Prato è il centrocampista Arcopinto, autore di cinque centri. Contro il Progresso, mister Biagioni ha schierato i suoi con il modulo 4-3-3, con Lattisi fra i pali; in difesa Mezzasoma, Fabbri, Biguzzi e Miglietta; in mezzo al campo Touré, Pasa e Arcopinto, e in attacco il terzetto composto da Gibilterra, Guidobaldi e Di Francesco. Capitolo biglietti: già da ieri è possibile acquistare i tagliandi in modalità online sul sito www.vivaticket.it oppure fisicamente presso uno dei punti vendita Vivaticket o il botteghino dello stadio Lungobisenzio. Dal Prato passiamo alla Zenith, che dopo la sconfitta interna con il Corticella e i giorni difficili per il "caso Tempestini" (il club amaranto rischia una forte penalizzazione in classifica) si appresta a sfidare in trasferta il Progresso che viene da tre successi consecutivi per 1-0 e che non perde da un mese, quando fu steso dalla Pistoiese per 3-0. Grazie a questa serie positiva, la compagine guidata da Stefano Marchini è salita fino alla nona posizione, staccando la zona playout di quattro lunghezze. Questo nonostante l’attacco peggiore del campionato con un misero bottino di 13 gol. Il segreto della squadra bolognese è la solidità del reparto arretrato: sono appena 19 le reti subite. Meglio hanno fatto solo quattro formazioni.

Francesco Bocchini