Prato, ecco le iniziative di Confesercenti in vista del Natale

Prato, 4 dicembre 2023 - Sono in arrivo tre iniziative organizzate da Confesercenti Prato in vista del Natale, atte a sensibilizzare ancor di più la cittadinanza pratese dopo l'alluvione dello scorso 2 novembre. Si comincia con la campagna #acquistasottocasa, sviluppata sui social e mirata all’acquisto nei negozi di vicinato, con locandine da affiggere all’interno delle attività commerciali e produzioni di video e immagini sui principali social network. Con la Guida alle idee regalo per il Natale, l’associazione di via Pomeria ha realizzato cinque guide online, per offrire consigli e idee regalo per il periodo natalizio. Guide promosse sui social e sul sito di Confesercenti Prato, per invitare a fare acquisti nelle attività che propongono i loro consigli e idee. Le guide sono: la casa per le feste, idee regalo fashion & style, idee regalo per i bimbi, beauty & care per le festività e idee gustose.

La seconda iniziativa rappresenta una novità e si chiama “A natale siamo tutti più buoni”. In cosa consiste? Nella possibilità di inserire all’interno di ogni pacchetto regalo natalizio un buono dal valore variabile a scelta dell’esercente, da utilizzare in quell’attività commerciale entro un termine stabilito da ogni singolo commerciante che abbia aderito all’iniziativa. Infine, Confesercenti Prato, nella busta paga del mese di Dicembre, inserirà un premio per i propri dipendenti che potranno spendere nella attività commerciali di vicinato associate. “In un periodo commerciale così importante per i negozi - afferma Stefano Bonfanti, presidente Confesercenti Prato - la nostra associazione ha voluto mettere in campo un'iniziativa che intende valorizzare l'esperienza, il valore sociale ed economico e la qualità delle imprese commerciali di vicinato”.

Da parte sua Cristiana Coveri, presidente Centro Storico Confesercenti Prato, sottolinea: “Vogliamo supportare le nostre aziende mettendo in campo iniziative che facciano capire ai consumatori il valore aggiunto delle imprese commerciali di vicinato che valorizzano i prodotti, il servizio di assistenza al cliente basato sulla qualità, disponibilità e fiducia. Premiare i negozi di vicinato vuol dire premiare le città in cui viviamo, vuol dire premiare l'economia locale, vuol dire far rimanere i soldi nel territorio in cui viviamo”.

L’assessore allo Sviluppo Economico del comune di Prato, Benedetta Squittieri, commenta: “Anche per l’Amministrazione comunale è stato fondamentale, in questi anni, il sostegno e il grande lavoro svolto dalle associazioni di categoria nel rafforzare la presenza dei negozi di vicinato, presidi fondamentali nel nostro territorio, composto da tante frazioni. Ed è per questo che sosteniamo con piacere e convinzione questa campagna”.