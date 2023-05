Prato, al Pretorio viene inaugurata la mostra sulla storia del denaro

Prato, 10 maggio 2023 - Il tema del tema del denaro nella storia presto troverà casa nel Museo di Palazzo Pretorio. Già, perché il 14 maggio viene inaugurata la mostra “L’albero degli zecchini. Moneta e mezzi di scambio alternativi: dalle origini a un futuro da comprendere”, realizzata dalla Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini” e visitabile fino al prossimo 19 novembre. E' la prima in Italia di questo genere. A curarla Angela Orlandi. Il percorso si articola in varie sezioni: dagli oggetti che potremmo definire “moneta prima della moneta” per giungere a strumenti virtuali come il denaro elettronico e digitale; un lungo viaggio nel tempo, un racconto fatto di episodi scelti tra documenti e oggetti conservati in collezioni pubbliche e private oltre che nei ricchi archivi e musei cittadini.

Orario e biglietti

L'ingresso è a pagamento, con i tagliandi che possono essere acquistati presso la biglietteria del Museo del Palazzo Pretorio, aperta fino alle 18. Si può visitare la mostra ogni giorno (eccetto il martedì non festivo) dalle 10:30 alle 18:30.

Francesco Bocchini