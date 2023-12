Prato merita attenzione. Non scadenze

Bentornato al lavoro. Adesso paghi 40mila euro di tasse. La storia dell’artigiano Roberto Giudici, titolare di Eurostoffe Rosi, è emblematica dei gravissimi problemi che stanno affrontando le aziende, soprattutto le più piccole, dopo l’alluvione. Tutti gli sforzi, la voglia, il desiderio di non farsi travolgere anche la vita dalla piena del 2 novembre si scontrano con una realtà incredibile: nessuno stop vero agli adempimenti fiscali. Era questa la misura chiave che il governo doveva concedere, prima ancora dei ristori: se per ora i soldi non possono arrivare, almeno non bisogna chiederli a chi ha perso tutto o molto. Invece si paga per lavorare. Dopo un alluvione. Prato merita di meglio.