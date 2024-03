Prato: le memorie di famiglia. Il podcast con le testimonianze dei parenti di chi fu deportato

Quella del 7 marzo è una data tragicamente storica per Prato, il giorno dello sciopero generale e della deportazione di coloro che furono arrestati, per motivi politici, attraverso rastrellamenti indiscriminati che colpirono anche chi con lo sciopero non c’entrava nulla. Di fatto nel vasto distretto tessile di Prato si scioperò ovunque e il 7 marzo, sulle rovine di un violentissimo bombardamento alleato, cominciò la caccia all’uomo. Passanti, curiosi, operai che tornavano o andavano a lavorare furono bloccati e arrestati. Molti di loro poi finirono a Mauthausen. Alle 11 in Biblioteca Lazzerini ci sarà la presentazione del podcast "Prato: memorie di famiglia". Realizzato da Lorenzo Tempestini, raccoglie le interviste ad alcuni familiari di ex deportati pratesi. Virginia Gacci, Maurizio Magnolfi, Giuliano Cecchi, Domenico Santi e Giancarlo Biagini sono i protagonisti della prima puntata delle memorie. Storie di speranza, storie dolorose di assenza e anche storie di incredibili ritorni, dopo indicibili sofferenze. Il progetto è stato realizzato dal Museo della Deportazione e Resistenza in collaborazione con Aned Prato e con il sostegno del Comune. Mantenere viva la memoria della deportazione pratese e trasmettere alle giovani generazioni una storia che ha visto protagonista tutta la nostra comunità, come vittime o come carnefici, è l’obiettivo che il progetto ha cercato di raggiungere utilizzando mezzi di comunicazione digitali e un linguaggio semplice e diretto. Da oggi il podcast sarà disponibile sul sito web del Museo della Deportazione. Dopo la presentazione del podcast, spazio al volume Buchenwald realizzato da Aned, con lo storico presidente Giancarlo Biagini, figlio di Diego, deportato a Mauthausen dopo gli scioperi.