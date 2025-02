Prato, l'assessore Squittieri a Bruxelles per l'incontro sull'economia circolare

Prato, 19 febbraio 2025 - Il rafforzamento della competitività dei distretti produttivi, le energie rinnovabili e l’economia circolare sono tra i principali argomenti affrontati al Parlamento Europeo nell’ incontro di oggi a Bruxelles organizzato dall’onorevole Dario Nardella con la delegazione di ANCI Toscana, a cui ha partecipato anche l’assessora alle Attività produttive Benedetta Squittieri: “Un'occasione molto importante per rafforzare il coinvolgimento degli enti locali nelle decisioni sulla programmazione europea e allo stesso tempo un'opportunità per gli amministratori per individuare linee di finanziamento - afferma Squittieri- Un'ulteriore tappa di avvicinamento all'appuntamento di giugno con la fiera del tessile circolare a Bruxelles a cui parteciperemo come distretto”.