Prato laboratorio anti sfruttamento Il protocollo firmato (e dimenticato)

"Questo documento si propone di contribuire a illustrare il fenomeno, a indicarne il funzionamento, e a prospettare le modalità per affrontarlo e sconfiggerlo attraverso l’attuazione di politiche ed azioni. A nostro parere questo può avvenire con lo strumento operativo del ’laboratorio di sperimentazione’ da attivare sul nostro territorio, per l’attuazione di un piano che agisca su quattro azioni". Il documento porta la data del 4 novembre 2021 a sottoscriverlo Cgil, Cisl e Uil. Un protocollo unitario e dettagliato che contiene azioni concrete di contrasto allo sfruttamento e propone Prato come laboratorio nazionale: una prima azione di informazione dei lavoratori stranieri che arrivano e che spesso non conoscono nemmeno i propri diritti, controlli mirati in aziende strategiche come le stamperie, capaci di congelare l’intero sistema produttivo. Una volta accertato lo sfruttamento servono anche misure efficaci di contrasto: recupero dell’evasione, denunce e sospensione dell’attività. Un piano che nelle proposte dei sindacati dovrebbe trovare nella Regione la cabina di regia, ottenere maggiori forze da parte dello Stato da schierare in campo e avere un rete di protezione per le vittime. "Se pensassimo che non esistesse lo sfruttamento non avremmo sottoscritto un documento unitario", conferma Lorenzo Pancini, segretario generale Cgil. Il documento a due anni di distanza attende di essere messo in pratica mentre proseguono i picchetti, gli scioperi e le violenze innescate da un sistema economico malato, nel quale di recente si è inserito il sindacato dei Cobas che ha riportato nel distretto una modalità di protesta ormai dimenticata. Che però non è indolore a giudicare dalle quattro aggressioni ai danni di operai sfruttati avvenute negli ultimi tre mesi, secondo quanto denunciano i Cobas.

"Uno dei primi casi fu quello del Panificio Toscano". aggiunge Rodolfo Zanieri della Uil. "C’eravamo anche noi insieme ai Cobas, ma il nostro modo di lavorare è diverso. Temo che in alcuni casi si strumentalizzi il fenomeno e questo non giova a nessuno". Nel 2018 uno dei primi casi di operai pachistani aggrediti con bastoni, bottiglie di vetro e coltelli. Vittime due lavoratori stranieri che si erano resi protagonisti di un duro braccio di ferro con la proprietà dell’azienda tessile a conduzione cinese nella quale erano impiegati. Cinque anni dopo, poco è cambiato: lo sfruttamento resiste, le aggressioni anche. "Questo fenomeno non sta ricevendo l’attenzione giusta - aggiunge Pancini -. E dopo la manifattura adesso si sta estendendo ad altri settori come la logistica. Serve la stessa attenzione che è stata rivolta al caporalato anche per il distretto, il problema esiste e risolverlo dovrebbe essere tra le priorità".

Silvia Bini