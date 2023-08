"PRATO: La piscina di via Roma, un cantiere per l'estate 2024?"

I dubbi e le preoccupazioni riguardano anche gli sport acquatici. Fatta salva la nuova piscina olimpionica di Iolo, il cui cantiere dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno e concludersi nel 2026 (in questo caso nessun dubbio sulla quota di fondi derivanti da Pnr, circa 6,5 milioni di euro, ai quali si aggiungono i 9 milioni messi a bilancio dal Comune), ci sono altre impianti utilizzati per il nuoto, la pallanuoto e altre discipline d’acqua sui quali pende più di un punto interrogativo. In particolar modo la piscina Galilei di via Marradi aveva in programma interventi di rifacimento del piano interrato, con sostituzione delle caldaie ed efficientamento energetico complessivo della struttura. Mentre la parte relativa alla sostituzione delle caldaie (circa 100mila euro) si farà sicuramente entro l’estate del 2024, perché finanziata con fondi del Comune già inseriti nel piano pluriennale di investimenti, le opere di efficientamento energetico rientrano invece fra gli interventi finanziati con fondi Pnrr e ad oggi attendono conferma ufficiale. Per quanto riguarda invece la piscina di via Roma, in questo momento il secondo lotto di interventi, quello che riguarda il rifacimento degli spogliatoi, è già iniziato, in linea con i tempi previsti. Gli interventi sulle piscinette, al contrario, sembrano in forte ritardo e ancora devono concludersi. Ad ogni modo il rifacimento complessivo della vasca da 50 metri partirà alla fine della stagione agonistica delle società che utilizzano l’impianto per le loro attività e di conseguenza andrà a toccare sicuramente anche la prossima estate, comportando quasi sicuramente la mancata apertura della piscina al pubblico. Nel frattempo accanto alla piscina di via Roma sembra anche ripartito il cantiere della piscina riabilitativa e si stanno realizzando le prime strutture prefabbricate.