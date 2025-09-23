Prato, la carica dell’entusiasmo. E sul mercato voglia di ultimo colpo

Il Prato è tornato ad allenarsi con l’obiettivo di preparare la trasferta di domani (calcio d’avvio alle 15) ad Altopascio contro il Tau. Alla seduta di ieri, andata in scena al Sussidiario, hanno partecipato tutti, tranne ovviamente gli infortunati Nicola Andreoli e Alessio Sarpa, mentre Gabriele Colzi ha svolto lavoro differenziato. Presente anche Andrea Settembrini, che ha saltato le ultime due gare per un’infiammazione al ginocchio. Vedremo se mister Simone Venturi lo avrà a disposizione per il turno infrasettimanale, valido per la quarta giornata del girone E di Serie D. Di fronte, Risaliti e compagni si troveranno la formazione allenata da Ivan Maraia, che viene dal pareggio per 0-0 sul campo del Ghiviborgo.

Un risultato questo che ha permesso agli amaranto di salire a quota 7 punti in graduatoria (seconda posizione dietro al Seravezza Pozzi e assieme al Follonica Gavorrano e al San Donato Tavarnelle) e di confermarsi l’unica squadra del raggruppamento a non aver ancora incassato nemmeno un gol. Merito anche del portiere Cabella, che finora ha già parato due rigori. Gli unici marcatori nelle prime tre sfide sono stati Carli e Barsotti, mentre gli attaccanti cercano ancora la via della rete. Nell’ultima uscita, mister Maraia ha schierato il seguente undici con un 3-5-2: davanti a Cabella, ecco il terzetto composto da Soumah, Cartano e capitan Meucci; a centrocampo il terzetto Nottoli-Lombardo-Carli, con Pietro Carcani e Barsotti sugli esterni; in avanti la coppia formata da Tommaso Carcani e Viano.

La partita, in programma allo stadio comunale di Altopascio, sarà speciale soprattutto per Venturi, che prima di sedersi sulla panchina del Prato ha allenato il Tau per due stagioni, collezionando 74 gettoni con un bilancio di 35 vittorie, 22 pareggi e 17 sconfitte, oltre a due finali playoff perse contro Grosseto e Ravenna. Fra gli ex della sfida che attualmente militano nelle file dei lanieri e che nella passata annata hanno indossato la casacca amaranto ecco anche Jacopo Atzeni (23 presenze, 3 gol e 4 assist), Luca Zanon (29 presenze e 7 assist) e Damiano Rinaldini (ad Altopascio da gennaio, con 14 partite, 4 gol e 2 assist).

Dalle questioni di campo al mercato. Dopo gli arrivi nel corso della settimana scorsa di Simone Rossetti e Manuel Cesari, le operazione in casa Prato potrebbero non essere finite, sia in entrata che in uscita. Si fa un gran parlare infatti dell’interesse del club di Asmaa Gacem nei confronti di Francesco D’Orsi, esterno di sinistra sotto contratto con il Ravenna. Il classe ‘97, che già in passato (per sei mesi nella stagione 2021/22) ha difeso i colori biancazzurri, dovrebbe rescindere, visto che è fuori dai piani della società giallorossa dopo il salto in Serie C. La società sta continuando a lavorare cercando di cogliere tutte le occasioni che si presentano sul mercato. I tifosi lo hanno capito così come hanno capito che il sostegno è fondamentale tanto che sabato scorso il Lungobisenzio ha offerto un colpo d’occhio davvero top.

Francesco Bocchini