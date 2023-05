Prato in soccorso dell'Emilia-Romagna: partito un mezzo 4x4 della Misericordia

Prato, 4 maggio 2023 - Anche da Prato si va in aiuto dell'Emilia-Romagna, messa in ginocchio nelle scorse ore da esondazioni e frane, che hanno colpito duramente soprattutto le province di Ravenna e Bologna, con oltre mille interventi dei vigili del fuoco e centinaia di sfollati.

Nel primo pomeriggio di oggi, un mezzo 4x4 della Misericordia di Prato è partito per prestare servizio nelle zone alluvionate. Questo dopo che ieri, mercoledì 3 maggio, era arrivata alla sede operativa di via Galcianese una richiesta da parte dell’area emergenze delle Misericordie della Toscana per inviare una squadra che si occupi, assieme ai nuclei di valutazione della Protezione civile regionale, di riferire alla sala operativa delle Misericordie lo stato della situazione e un conseguente piano di intervento.

La Misericordia di Prato inoltre è in stato di pre allerta richiesto dalla colonna mobile nazionale delle Misericordie per l’invio di idrovore e di squadre per il supporto logistico.

FRANCESCO BOCCHINI