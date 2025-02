Prato, in Piazza delle Carceri arriva "Il Carnevale in piazza, bambini al centro"

Prato, 12 febbraio 2025 - Sabato 15 febbraio, dalle 15:30, arriva in Piazza delle Carceri "Il Carnevale in piazza, bambini al centro", il progetto pensato dall'Amministrazione in collaborazione con diverse associazioni cittadine per portare le famiglie in centro predisponendo delle piazze adatte ai bambini stavolta dedicato alla festa di Carnevale. Queste le realtà coinvolte: Scuola di Cinema Anna Magnani, Modi di Essere Aps, Riciclidea, Abbracci gratis Prato, Biblioteca Lazzerini e Associazione italiana Dislessia – sezione di Prato, Associazione Ex Cantiere, Associazione Carnevale di Paperino, Oratorio cittadino di S.Anna, Laboratorio musicale Band in 5 minuti.

"Dopo il successo ottenuto con il primo appuntamento, una sperimentazione dove le associazioni del nostro territorio si sono attivate per fare rete portando in piazza una serie di splendide attività di sensibilizzazione, socializzazione e creatività, abbiamo pensato che fosse necessario mettere a sistema questo format - afferma l'assessora alla Città contemporanea Maria Logli - e nei prossimi 4 mesi si terrà un appuntamento mensile, tematizzato, sempre con grande attenzione ai temi che riguardano il nostro presente e il nostro futuro ma soprattutto con l'obiettivo di far vivere la nostra città ai bambini e alle loro famiglie. Vogliamo anche poi portare questo format, in collaborazione con le scuole e con le realtà che portano avanti progettualità con i bambini anche nelle nostre frazioni".

Tante le attività previste: ci sarà un'area dedicata alla costruzione di un carro carnevalesco e la possibilità di creare insieme maschere e opere artigianali con materiali di riuso oltre ad una serie di laboratori sia di danza che di creazione di corti a tema e di realizzazione di coriandoli e stelle filanti. Prevista inoltre una esposizione di fluid art e frammenti di teatro oltre alla possibilità di provare uno strumento e unirsi ad una band. Sarà allestita anche una biblioteca i cui gli amanti della lettura potranno prendere i libri messi a disposizione dalla Biblioteca Lazzerini e donare i loro. Infine abbracci gratis per tutti. Ospite speciale della manifestazione sarà l'Associazione carnevale di Paperino che sarà presente in piazza con un allestimento di 5 stand e con un trenino di biciclette guidato da maschere tradizionali di Arlecchino.

"La strategia delle piazze dei bambini nasce con l'obiettivo di portare i nostri piccoli e le famiglie nelle piazze della nostra città non solo nei momenti di festa ma durante tutto l'anno - afferma l'assessore al centro storio Diego Blasi - collaborando con le associazioni del territorio che tanto si impegnano e che meritano maggiore visibilità. E' inoltre nostra intenzione realizzare iniziative simili a questa su questioni che possono riguardare ad esempio la sensibilizzazione verso l'emergenza climatica, la cultura, lo sport etc sempre coinvolgendo le tante realtà che operano nella nostra città". Soddisfatta del progetto Monica Lenzi di Riciclidea che ha sottolineato la grande ricchezza del movimento di associazioni del territorio e la capacità di collaborare di tutti per il bene della comunità e in particolare dei ragazzi di mettersi al servizio di altri ragazzi.