Prato in lutto per la scomparsa di don Rodolfo Melani, guida spirituale delle Acli e Mcl

Acli e Mcl di Prato esprimono il proprio cordoglio per l’improvvisa morte di don Rodolfo Melani, loro assistente. Da cinque anni infatti il sacerdote era la guida spirituale delle due associazioni cristiane dei lavoratori.

"La perdita di don Rodolfo per noi è motivo di grande dispiacere – dicono Agostino Mazzella e Dario Ercoli, rispettivamente presidente Acli e Mcl di Prato – in questi anni c’è sempre stato vicino e ha condiviso con noi idee e iniziative rivolte al mondo del lavoro. Ci ha sempre stimolato con le sue considerazioni sulla realtà sociale della nostra città, in particolare ci spronava ad essere attenti ai bisogni dei lavoratori pratesi. Ci ha sempre chiesto di camminare insieme e di lavorare in modo congiunto verso comuni obiettivi. Teneva molto a questa sinergia e nel suo nome proseguiremo sulla strada intrapresa", concludono i presidenti Acli e Mcl di Prato.