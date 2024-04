Prato, il tessile raccontato in 17 storie di Luciano Paoli

Prato, 3 aprile 2024 - Si terrà sabato 6 aprile alle 17 nel Salone Consiliare di Palazzo comunale la presentazione del libro "Diciassette Racconti - Di stracci, filandre e telai, vicende pratesi come vere", scritto da Luciano Paoli ed edito da Aska con il patrocinio del comune di Prato. L'opera raccoglie racconti di fantasia ma verosimili, dove spesso protagoniste sono alcune tipiche figure del mondo tessile, descritte in modo verosimile dalla fantasia dell'autore, anche in virtù della sua personale e lunga partecipazione alla vita di quello stesso mondo. Intorno alla peculiare dimensione di tali figure, di volta in volta tragica, virtuosa o assolutamente ordinaria, ruota un'umanità fatta di persone semplici: una multiforme umanità dalle mille sfaccettature. Il dolore, l'amore, l'egoismo, certi slanci di generosità e la quotidianità della vita familiare sono gli ingredienti di queste storie. Sullo sfondo i tumultuosi ambienti di lavoro: l'afrore e il rumore dei telai, i magazzini di stracci di ogni colore, i pianali colmi di pezze dei finissaggi, le fumose tintorie, le filature, le strade percorse da mezzi stracolmi di merci, i brulicanti corridoi delle fiere tessili. Una vita cittadina pulsante e contraddittoria che conosce nell'arco di un secolo e mezzo, insieme a cambiamenti sociali e antropologici, orgogliosi fasti e profondi momenti di crisi, comunque una città di carattere che non ha uguali.