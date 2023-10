Prato, il Comune premiato per i progetti di urban jungle al Future4Cities

Prato, 27 ottobre 2023 - In occasione del Festival Future4Cities, organizzato da Will per presentare e connettere le realtà della trasformazione urbana, andato in scena nella giornata di ieri, giovedì 26 ottobre, a BASE Milano, il comune di Prato ha ricevuto il Premio Ambiente per Prato Urban Jungle. "Tra i tanti progetti ricevuti quello di Prato è molto ambizioso - hanno spiegato gli organizzatori - uno dei primi in Italia di riforestazione e Prato ha lavorato sul verde coinvolgendo anche i cittadini, dando importanza alla partecipazione di cittadini, scuole, imprese". Quello tenutosi in Lombardia è un evento dedicato ad ambiente, urbanistica e innovazione con workshop e la premiazione delle esperienze più importanti a livello nazionale su ambiente, mobilità, innovazione e rigenerazione urbana.

Il sindaco Matteo Biffoni ha raccontato: "All'inizio parlare di boschi in città e forestazione erano tutti perplessi, soprattutto perché abbiamo deciso di incidere nei quartieri urbanisticamente più complicati. Poi anche l'Europa ha sottolineato come questi progetti di forestazione siano fondamentali per migliorare l'ambiente urbano e la nomina di Prato tra le città sperimentatrici della Carbon neutrality: tutto questo ci ha permesso di far capire anche ai più scettici come con un po' di incoscienza, tanta testardaggine e il coinvolgimento di tutti i soggetti del territorio si possono raggiungere buoni risultati". A Biffoni ha fatto eco l'assessore all'Urbanistica Valerio Barberis. "Portare natura nelle nostre città significa mitigare gli effetti del cambiamento climatico, una crescita del benessere di pari passo con l'inclusione sociale e la crescita della qualità della vita. Tutto questo lo possiamo fare facilmente dove abbiamo suolo, ma è importante intervenire soprattutto là dove vi è rimasto poco suolo per un'eccessiva urbanizzazione per migliorare la qualità della vita di chi ci abita. Questo premio è un bel riconoscimento all'impegno che mettiamo da anni in questa direzione".