Prato, il Castello dell'Imperatore s’illumina per la giornata della Croce Rossa

Prato, 5 maggio 2023 - La Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa è un giorno di attenta riflessione sull'importanza del Diritto Internazionale Umanitario come strumento per il rispetto del genere umano in occasione di conflitti armati e per la salvaguardia dei civili e degli operatori sanitari, “dei quali – come si legge in una nota - siamo testimoni ogni giorni in varie parti del mondo”. E lunedì 8 maggio, i volontari della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Internazionale festeggiano con molteplici iniziative che mirano a far conoscere le tante attività che quotidianamente vengono svolte in aiuto dei più fragili. “Negli ultimi anni – si spiega nella nota - oltre all'impegno dovuto alla emergenza sanitaria, purtroppo l'emergenza umanitaria ci ha coinvolti nel sostegno alle popolazioni civili che vivono in area di guerra, ma anche nel supporto agli sfollati e ai rifugiati. E grande è stata la partecipazione del nostro territorio con beni di prima necessità, aiuti logistici e sanitari oltre che quelli dovuti a catastrofi naturali in diverse parti del mondo”. Nella settimana dei festeggiamenti il giorno 8 maggio, grazie ad una stretta collaborazione con le amministrazioni comunali della Provincia di Prato, verrà esposta la bandiera della Croce Rossa nei Palazzi Municipali dei Comuni interessati. Verrà, inoltre, illuminato di rosso il Castello dell'Imperatore di Prato come segno di fratellanza della popolazione con la Croce Rossa Internazionale.