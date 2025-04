Prato, il 4 maggio arriva “La Skarrozzata”

Prato, 29 aprile 2025 - Domenica 4 maggio si tiene a Prato “La Skarrozzata”, un’iniziativa finalizzata all’inclusione sociale e coerente con l’Art.30 della Convenzione ONU sui Diritti della Persona con Disabilità. La “Skarrozzata” è un evento di sensibilizzazione alle tematiche delle disabilità e delle barriere architettoniche, che si tiene ogni anno in varie città d'Italia. Il Comune di Prato ha aderito al progetto dell’Associazione Vorreiprendereiltreno E.T.S. sostenendo l’iniziativa con il patrocinio, dando il suo contributo e coinvolgendo le associazioni del territorio.

L’Associazione Vorreiprendereiltreno E.T.S dà appuntamento alle 16 in Piazza S. Maria delle Carceri, dove alle 16:15 partirà la Skarrozzata, che attraverserà le vie principali della città lungo un percorso che ha come meta la Stazione del Serraglio per poi ritornare al punto di partenza. Ci sarà la partecipazione straordinaria di Paolo Ruffini, che presenterà l’evento e gli interventi di Iacopo Melio, consigliere della Regione Toscana, e Maria Logli, assessora alla Città contemporanea. Tutte le persone che vi partecipano, possono fare una passeggiata su un percorso che attraversa il centro storico seduti su delle sedie a ruote (messe a disposizione) o bendati e chi partecipa può esplorare la città in modo diverso per poter diventare un cittadino e una persona più consapevole. Gli obiettivi principali sono la sensibilizzazione, l’educazione alla diversità e alla disabilità e il poter prendere consapevolezza delle innumerevoli barriere architettoniche e culturali presenti.