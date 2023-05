Prato, i tifosi del Napoli si preparano a festeggiare lo Scudetto

Prato, 3 maggio 2023 - Dopo aver mancato il primo match point domenica scorsa, il Napoli potrebbe festeggiare in serata lo Scudetto, che manca agli azzurri dal 1990, ossia dai tempi di Diego Armando Maradona. I campani otterranno la vittoria matematica nel caso in cui la Lazio (in campo alle 21) non battesse il Sassuolo all'Olimpico. Se invece i biancocelesti riuscissero a conquistare l'intera posta in palio, allora i sostenitori partenopei dovrebbero attendere quantomeno domani per l'ufficialità del Tricolore, quando alla squadra di Luciano Spalletti basterebbe raccogliere un punto sul campo dell'Udinese, nel match in programma alle 20:45.

Il ritrovo

Oltre che all'ombra del Vesuvio, anche a Prato sale la fibrillazione fra i tifosi del Napoli. Quelli appartenenti al club con sede in zona Ciliani (per la precisione in via Benincasa) si stanno organizzando per domani sera, mentre - almeno ufficialmente - nulla è stato preparato se lo Scudetto dovesse già arrivare questa sera. "So che qualcuno, in maniera individuale, si dirigerà verso il centro per festeggiare - racconta il presidente del club Napoli di Prato, Alessandro Prota - Per quanto ci riguarda, ci incontreremo eventualmente presso la nostra sede con fumogeni, bandiere e sciarpe. Domani sera invece abbiamo pensato ad un ritrovo al campo sportivo Aldo Nelli Jolly a Oste, in via Oglio, dove verrà allestito un maxi schermo per seguire la gara con l'Udinese. Si sono prenotati in oltre 150 e credo che scavalleremo tranquillamente quota 200 partecipanti". Chi volesse cenare prima della partita, può fissare al numero 3403307940, mentre per altre informazioni contattare il 3517593420.

FRANCESCO BOCCHINI