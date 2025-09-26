Prato, furti nelle chiese: il parroco dà l’allarme, i carabinieri arrestano in flagranza un 33enne

Prato, 26 settembre 2025 – L’allarme dato dal parroco e il tempestivo arrivo dei carabinieri hanno portato a cogliere in flagranza di reato un 33enne di Quarrata accusato di tentato furto aggravato nella chiesa di San Pietro Apostolo a Grignano (Prato). Un arresto, del quale dà notizia il Procuratore della Repubblica Luca Tescaroli, che nasce anche dall’intensificazione della sorveglianza dei luoghi di culto dopo la serie di furti nella provincia di Prato, fenomeno che si è esteso anche alle province di Pistoia e Firenze.

Nel caso di Grignano, come detto, è stato decisivo l’allarme lanciato al 112 dal parroco che aveva udito rumori sospetti provenire dal portone d’ingresso della chiesa. I carabinieri sono intervenuti e hanno bloccato il 33enne trovato in possesso di uno zaino con un piede di porco e diversi altri attrezzi da scasso.

La Procura pratese ricorda i casi di furti o tentati furti successi in provincia: 23 settembre chiesa San Pietro Apostolo a Prato; 17 settembre chiesa S. Ippolito di Vernio; 16 settembre, tre tentati furti presso due chiese di Vernio e ai danni di una di Cantagallo; 1 settembre chiesa S. Ippolito di Vernio; 29 agosto, chiesa S. Maria Assunta di Cantagallo; 25 agosto, chiesa S. Maria dell’Umiltà di Prato.