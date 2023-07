Prato, 11 luglio 2023 – Molta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza per le persone in via di Galceti a Prato. Nel tardo pomeriggio un furgone ha preso fuoco, per fortuna l’autista ha fatto in tempo a uscire dall’abitacolo. Traffico ovviamente bloccato e molti, tra curiosi e automobilisti fermi, hanno assistito alla scena del rogo che ha distrutto il furgone.