Prato, Fondazione Ant: ecco le sette donne premiate. La cerimonia sarà il 26 maggio

Prato, 16 maggio 2023 - La Fondazione Ant si appresta a premiare sette donne che si sono distinte nel loro lavoro (impresa, moda, sport, comunicazione, sanità, sociale) e per l’impegno solidale nel sostenere le attività gratuite di assistenza domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica della onlus nata nel 1978. Il premio della Sanità è riconosciuto alla dott.ssa Sabrina Pientini; il premio per il Sociale alla direttrice del Centro antiviolenza La Nara Francesca Ranaldi; il premio all’Impresa a Sara Spampani dell’azienda Zona; il premio della Moda a Patrizia Quadrati in rappresentanza dell’azienda Manteco Spa; per lo Sport a Virginia Ucchino, campionessa di pallamano e per la Comunicazione alla giornalista e autrice Silvia Gambi. Come gli anni passati torna anche il premio speciale “Amica di Ant “ per quelle donne che aiutano la Fondazione, ma che non rientrano nelle categorie sopra indicate. Quest’anno il premio andrà a Chiara Maggenti, general manager di Atelier Damiano Carrara. I riconoscimenti saranno consegnati in occasione dell'evento “Meravigliosamente Donne in Ant”, che torna dopo tre anni e che si terrà venerdì 26 maggio, alle 19:30, presso il Convitto Nazionale Statale Cicognini. La serata sarà accompagnata da musica dal vivo e con la partecipazione dell’artista e performance Edoardo Nardin. Condurrà la serata Maria Michela Mattei.

“Tra i nostri obiettivi vi è quello di mettere in luce l’importanza delle donne nella famiglia e nella società, donne che si mettono sempre per ultime e dopo gli altri anche nella cura della salute e nei controlli sanitari – dice il delegato Ant Tiziano Sperandini - Noi vogliamo invece mettere l’accento sul fatto che sono importantissime, in ogni settore, e che devono sempre partecipare agli screening organizzati da Ant”. Spende parole importanti anche il sindaco Matteo Biffoni. “L’evento in questione è uno degli strumenti con cui viene sostenuta la preziosa opera di ANT al fianco di chi si trova a combattere malattie molto gravi – commenta il primo cittadino – Purtroppo è un bisogno molto diffuso, solo tra Prato e Pistoia ci sono oltre 200 famiglie assistite dai medici e dagli infermieri professionali di Ant a casa propria: un aiuto importante in situazioni complesse e un modo per stare vicino a questa associazione e continuare a far sì che questi interventi, così necessari, possano proseguire”.

Francesco Bocchini