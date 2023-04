Prato-Firenze viaggio infernale Code ovunque per tutto il giorno E anche oggi possibili disagi

Le prime avvisaglie in città di quella che si sarebbe poi trasformata in una giornata da incubo per la circolazione ferroviaria e sulle strade nell’area metropolitana sono arrivate alle 6.36. Un messaggio WhatsApp ha avvisato le istituzioni locali dello stop della circolazione verso Bologna da un lato (problemi anche sulla direttissima) e verso Firenze dall’altro, a causa del deragliamento nella notte di un treno merci fra Sesto Fiorentino e Castello. Incidente che non ha portato al ferimento di persone ma che ha creato ingenti danni all’infrastruttura ferroviaria. A quell’ora già i primi pendolari stavano iniziando a raggrupparsi lungo i binari 1 e 2 della stazione centrale in attesa del treno verso Firenze o Pistoia che in realtà non è mai arrivato (stamattina invece la circolazione dovrebbe riprendere).

Un’attesa che ha creato malumori crescenti fino a costringere la municipale a mandare due pattuglie in piazza della stazione intorno alle 7.30 per regolare un afflusso di centinaia di persone che per motivi di lavoro o di studio dovevano spostarsi verso Firenze, Pistoia o in direzione mare. Di pari passo Ferrovie dello Stato e Autolinee Toscane hanno attivato alcune decine di bus sostitutivi per cercare di assicurare il trasferimento dei pendolari. Nonostante la soluzione alternativa, però, il caos è stato inevitabile, fra persone ad ammassarsi per cercare di salire sul bus, automobili in fila bloccate dal caos di piazza della stazione e pendolari infuriati per i disservizi. Tanto da costringere la polizia municipale alle 8.45 a prendere la decisione di sbarrare l’accesso alle automobili alla stessa piazza della stazione. Una decisione inevitabile per tentare di velocizzare le operazioni di arrivo degli autobus, ma che chiaramente ha paralizzato il traffico cittadino nelle aree limitrofe. Su tutte via Firenze, via Matteotti, viale della Repubblica e viale Borgovalsugana.

"La situazione minuto dopo minuto si stava facendo sempre più complicata – spiega l’assessore Flora Leoni –. Chiudere piazza della stazione ha consentito di gestire meglio l’afflusso e il successivo spostamento dei pendolari. Poi verso le 11 la situazione è migliorata, anche perché in molti, consapevoli dei disagi ferroviari, hanno iniziato a prendere la propria auto". A quell’ora quindi piazza della stazione è stata riaperta, anche se a mezzogiorno il caos si è ripresentato con l’arrivo del treno che da Bologna era diretto a Firenze, i cui passeggeri sono stati costretti a scendere a Prato. Non solo. Prato è stato anche lo snodo degli "ostaggi" dell’intercity 35797, partito da Torino e diretto a Salerno, il primo treno fermato nella notte per il deragliamento a Castello. I 160 passeggeri sono rimasti chiusi nel treno in zona Zambra tutta la notte, salvo poi essere riportati a Prato con una motrice fatta arrivare da Bologna alle 10,20, dopo 15 ore di odissea. I passeggeri sono rimasti alla stazione centrale per un’ora, poi alle 11.20 sono ripartiti in direzione Roma. Due persone hanno avuto bisogno di cure, ma stanno bene.

"Stavo scendendo per il funerale di mio nonno, non ce la farò", ha detto un passeggero che cercava di sapere qualcosa di più sulla durata della sosta e sul resto del viaggio. "Ci siamo fermati all’improvviso stanotte, intorno alle 2,30, a pochi chilometri da Firenze. Per ore non abbiamo saputo nulla. Ci hanno dato solo dell’acqua e stamattina un cestino con una crostatina e un’altra bottiglietta. Ma non sappiamo nulla, nemmeno ora". Stessa storia raccontata da Elias, Simone e tre fratelli in viaggio per Roma, con ancora la speranza di arrivarci e godersi la vacanza progettata in famiglia. Chi era salito a Parma aveva già "scontato" 25 minuti di ritardo, in piena notte, ma nessuno poteva immaginare un’odissea simile.

"Dovevo essere a Roma per lavoro – il racconto di Simone – adesso non so se tornare a casa o provare lo stesso ad arrivare. Non potevamo scendere, non ho avuto paura ma sicuramente ci siamo sentiti tutti un po’ intrappolati". Ripartito il treno verso Salerno, la situazione alla stazione centrale si è leggermente normalizzata fino al primo pomeriggio.

Dalle 16 sono ripartiti i problemi, tanto da richiedere un nuovo presidio da parte della polizia municipale in piazza della stazione. A metà pomeriggio circa 200 pendolari erano in fila in attesa di un autobus sostitutivo per tornare a Firenze. E la situazione era nettamente peggiore fra Rifredi e Santa Maria Novella. Nel frattempo sull’autostrada andava in scena il tradizionale caos del ritorno verso Prato, aggravato da piccoli incidenti.

La circolazione dei treni regionali riprenderà soltanto stamattina. Trenitalia ieri ha precisato che alcuni treni potrebbero essere cancellati, ma la maggior parte dovrebbe essere garantita. I dettagli della riprogrammazione sono sul sito di Trenitalia. Stefano De Biase