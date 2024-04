Prato Film Festival. Incontro con Vauro e "La 24 ore di Le Mans"

Il Prato Film Festival entra nel vivo con la terza giornata. Oggi alle 10 al Teatro Gabriele D’Annunzio del Cicognini una Masterclass a cura dell’Automobile Club Prato rivolta ai giovani. Alle 16.30 a Manifatture Digitali Cinema incontro con il disegnatore Vauro Senesi, che riceverà il premio del Prato Film Festival per la sua carriera ultradecennale di illustratore, e che condividerà anche le sue esperienze di attore, come quella sul set di Manuale d’amore 3 sotto la guida del regista Giovanni Veronesi. Infine, Vauro realizzerà, in diretta, una vignetta dedicata al Prato Film Festival. Alle 19 al Cicognini una degustazione guidata di cioccolato e alta pasticceria a cura del maestro pasticcere Luca Mannori, vera eccellenza pratese. La serata si chiude al Teatro D’Annunzio, a partire dalle 20.30, con la proiezione del classico lungometraggio del 1971 "Le 24 Ore di Le Mans", diretto da Lee H. Katzin e interpretato da Steve Mc Queen, con una serata condotta dal giornalista e critico cinematografico Giovanni Bogani, che vedrà salire sul palco Luc Merenda, interprete del film, per ricevere il premio Lexus e Aci. L’accesso a tutti gli eventi è gratuito.