Prato Estate, 3 Appuntamenti a Ingresso Libero tra Bolle di Sapone, Monologhi e Musica & Cinema

Tre appuntamenti oggi con il cartellone della Prato Estate, tutti a ingresso libero. Si parte alle 20 in mezzo al verde delle Cascine di Tavola con Thomas Goodman in "Bollestrabellle" per l’ultima tappa del mini festival ideato per bambini e famiglie "Se qualcuno ama un fiore" con la direzione artistica di Guido Nardin. Le bolle di sapone non hanno fretta, esistono in una dimensione sospesa nel tempo. Non siamo noi che le facciamo arrivare, sono loro che arrivano. Thomas Goodman guiderà il pubblico in un viaggio alla scoperta del merabolloso mondo delle bolle di sapone, "perché bollista è il tramite fra quel mondo e il nostro mondo", spiega.

Si cambia decisamente spartito alle 21.30, quando nella cornice storica di Palazzo Datini andrà in scena lo spettacolo "Prima della Prima" a cura di The BrAdS Company di e con Monica Bucciantini. Una prova d’attrice che riflette, attraverso un testo originale di Lidice, su vari temi dell’esistenza e pone visioni della vita, che spingono la protagonista a una presa di coscienza che determina un finale di rinuncia di fronte a una realtà in cui l’ipocrisia la fa da padrona. Un monologo che si dispone tra i ripassi di Medea e le riflessioni personali che in alcuni punti sembrano incrociarsi. Infine, in Castello per una sera niente film, ma uno spettacolo di musica è cinema. Dalle 20.30 è in programma "Cinema in Concerto. Visioni di suoni e colori" a cura di Concerto Cittadino Edoardo Chiti. Colonne sonore eseguite dal vivo, in sincronia con immagini che hanno fatto la storia del cinema: dagli anni Venti del Novecento all’inizio del nuovo millennio, con scene appartenenti ai vari generi cinematografici, da Walt Disney al musical, dal western allo spionaggio, al genere epico. Uno spettacolo capace di creare un linguaggio suggestivo ed emozionante grazie appunto all’integrazione di suoni e colori.