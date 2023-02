Sarà possibile fino a domenica 12 febbraio alle 20 presentare proposte di spettacolo dal vivo da inserire nella rassegna Prato Estate 2023, progetto dell’assessorato alla cultura del Comune di prato. L’avviso pubblico, che ha fine esplorativo, è stato promosso con l’intento di selezionare le proposte che andranno a comporre il calendario di eventi organizzati nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 15 settembre ed è pubblicato sulla piattaforma TuttoGare al link: https:gare.comune.prato.it – sezione Indagini di mercato. Uno stesso proponente può presentare un massimo di due progetti esclusivamente a ingresso libero, relativi alle seguenti aree di intervento: musica, teatro, danza, talk e itinerari. Non saranno valutate iniziative che prevedano ingressi a pagamento per le quali sarà possibile richiedere - rispondendo ad apposito avviso - l’erogazione di un contributo a parziale copertura delle spese. Il Comune in base alla tipologia delle proposte pervenute, individuerà la sede degli spettacoli comunicandola con congruo preavviso ai singoli proponenti. Per ogni richiesta di chiarimento: [email protected] | 0574 1835152