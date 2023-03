Prato e il prezzo troppo alto delle non scelte

Leonardo Biagiotti

Le parole del sindaco Biffoni sono chiare. E fanno rumore. In una città che fa il 74% di raccolta differenziata, con il porta a porta spinto, che punta sul riciclo e che ha avuto il coraggio di portare avanti il progetto dell’hub tessile i rincari della Tari, 6,7% di media con le aziende più penalizzate delle famiglie, sono particolarmente duri da digerire. Il termovalorizzatore serviva di più della pista di Peretola, ha detto Biffoni: difficile dargli torto. Ma il problema vero, forse, è che dopo anni di discussioni non c’è né l’impianto per i rifiuti né il nuovo aeroporto. Ci sono solo le parole, le non scelte. E le bollette più alte. A proposito, nel 2024 andrà peggio.