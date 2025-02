Prato e il commercio, il ristoratore: "La nostra via snobbata. E io il giovedì chiudo"

Prato, 5 luglio 2024 – Altro che serrande aperte nei giovedì sera di luglio. C’è chi, in segno di protesta, quelle serrande le terrà chiuse. Ristorante chiuso, in questo caso, e certamente non per ferie. Il motivo? "Il trattamento di serie B riservato ad alcune strade, come via Ser Lapo Mazzei".

Ha il dente avvelenato Renzo Bellandi che manda avanti da tanti anni il ristorante tipico "Megabono" e che, nei giovedì sera di luglio, sarà costretto a una convivenza forzata con le auto parcheggiate dei residenti: via Ser Lapo Mazzei, infatti, non figura nel primo elenco di strade del centro interdette alla sosta e al transito nei giovedì di shopping.

L’anno scorso invece la musica fu diversa, come ricorda Bellandi che è anche il presidente di Fiepet Confesercenti provinciale. Sì perché, in effetti, nel 2023 (così come nei due anni precedenti) si decise la pedonalizzazione di molte strade centralissime rendendole off limits per le auto da giovedì a domenica, via Mazzei inclusa.

"Che senso ha chiudere alcune strade e altre no? Così si creano quelle di serie A e quelle di serie B. Le chiusure a macchia di leopardo non hanno senso. Tanto vale stare chiusi se bisogna essere così penalizzati. So che in altre strade, come via Mazzini, è stato accordato il divieto di transito e sosta in previsione di iniziative circoscritte. Vista la pedonalizzazione degli anni passati, non mi sono posto il problema altrimenti mi sarei organizzato con altre attività e al centro yoga". In ogni caso ieri sera Bellandi non era operativo, essendo a Catabbio, in Maremma, con "Vetrina Toscana" per un gemellaggio con un ristorante dove ha fatto assaggiare piatti tipici pratesi.

Se via Mazzei piange, la vicinissima via Guasti sorride, con l’allestimento floreale pensato dai commercianti per incorniciare l’andar per shopping sotto le stelle. La new entry di quest’anno fra le vie chiuse al traffico è via Mazzini dove si è organizzato spontaneamente il gruppo autogestito #Mazzinistreet. Ma il nocciolo della questione vera, come spiega bene l’assessora allo sviluppo economico Benedetta Squittieri, è che quest’anno non si è ripetuta l’ordinanza di pedonalizzazione estiva del centro storico.

"Non ci sono stati i tempi tecnici per discuterne con le categorie visto che l’insediamento della giunta è di pochi giorni fa, è stata fatta piuttosto un’operazione chirurgica su alcune strade specifiche, in base alla richiesta di alcuni gruppi di commercianti e associazioni di categoria, per far decollare il primo giovedì sera di luglio". Il mese ancora è lungo: mai dire mai. Se spuntassero richieste specifiche, l’amministrazione potrebbe allargare il raggio di strade off limits per i mezzi".

Maria Lardara